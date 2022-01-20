الجزائر تخرج من الدور الأول بخسارة قاسية وجزر القمر تحقق تأهلاً تاريخياً





خرجت الجزائر من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا بخسارتها القاسية أمام كوت ديفوار التي حسمت صدارة المجموعة الخامسة لصالحها.



انتهى مشوار الجزائر مبكراً في كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ بخسارتها من كوت ديفوار 3-1 اليوم الخميس في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة.



وافتتح فرانك كيسيه نجم ميلان الإيطالي ثلاثية كوت ديفوار (22) قبل أن يضيف سانغاريه الهدف الثاني (39).



وأكمل كوت ديفوار استثماره لفرصه المتاحة بتسجيل بيبي للهدف الثالث (54).



وأتيحت لرياض محرز فرصة تذليل الفارق عندما حصل بلايلي على ركلة جزاء لكن نجم مانشستر سيتي سدد الكرة بالقائم (60).



ونجح البديل سفيان بن دبكة في فكّ النحس بتسجيله هدف الجزائر الأول في المباراة والبطولة ككل (73).



ولم يتوقع أشد المتشائمين بمحاربي الصحراء أن ينتهي مشوارهم بهذه الطريقة خاصة وأنهم دخلوا إلى البطولة بطموح تحطيم الرقم القياسي لسلسلة عدد المباريات دون هزيمة الذي كان يبلغ 34 مباراة.



وتوقف رصيد بطل إفريقيا عند نقطة وحيدة من تعادل وخسارتين فيما تصدرت كوت ديفوار المجموعة بسبع نقاط أمام غينيا الاستوائية الثانية بست نقاط كما ودعت سيراليون البطولة بتوقف رصيدها عند نقطتين في المركز الثالث إثر خسارتها من غينيا الاستوائية بهدف دون رد.



وفي مباراة أخرى انتصرت غينيا الاستوائية بهدف دون رد على سيراليون لتتأهل كوصيفة وتهدي جزر القمر صعوداً تاريخياً إلى ثمن النهائي.



وفازت غينيا الاستوائيه 1-0 على سيراليون اليوم الخميس في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة.



وسجّل هدف غينيا الاستوائية الوحيد بابلو غانيت (38) مانحاً فريقه النقاط الثلاث.



ورفعت غينيا الاستوائية رصيدها إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف كوت ديفوار التي انتصرت على الجزائر 3-1 وتصدرت المجموعة بسبع نقاط.



وتوقف رصيد سيراليون عند نقطتين فقط لتضمن جزر القمر التأهل إلى ثمن نهائي البطولة في مشاركتها التاريخية الأولى.



وجاء تأهل جزر القمر ثالثة المجموعة الثالثة من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث بتوقف رصيد سيراليون عند نقطتين فقط وكذلك الحال بالنسبة للسودان ثالث المجموعة الرابعة.

(بي إن سبورت)