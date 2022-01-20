المناطق الدافئة تغري الفيحاء والطائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مباريات الأسبوع الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، يستضيف فريق الفيحاء الذي يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة، نظيره الطائي، القابع في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.

وينشد كلا الفريقان الهروب من مناطق صراع الهبوط إلى المناطق الدافئة والبعيدة عن ضجيج المؤخرة، خاصة فريق الفيحاء الذي سيخسر مركزه في حالة التعثر سواء بالتعادل أو الخسارة، حيث ينتظر فريقا أبها والأهلي أي تعثر لخطف المركز السابع، إضافة إلى فريق الطائي في حالة فوزه سيتساوى نقطيا مع الفيحاء لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفيحاء.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح الفيحاء (3-1) وهو أول لقاء يجمع بينهما في دوري المحترفين في حين سبق أن تواجها في دوري الدرجة الأولى في 8 مباريات فاز كل منهما في 3 مباريات وحضر التعادل مرتين.

ويمتلك الفيحاء رقما مميزا في الدوري، حيث يقاسم فريق الشباب في صدارة الخروج بشباك نظيفة في المباريات، حيث استطاع أن يحافظ على شباكه في 7 مباريات سواء أكان فائزا أم متعادلا.

وأيضا لم يخسر أي مباراة على أرضه في هذا الموسم، حيث لعب 8 مباريات فاز في 5 وتعادل في 3 مواجهات.

وتراجعت نتائج الفيحاء كثيرا، حيث كان آخر فوز حققه الفريق في الجولة الـ11 على حساب الحزم، وبعدها تعرض لخسارتين وخمسة تعادلات، في حين نجح الطائي في آخر 6 مباريات من تحقيق الفوز في 4 مباريات، وخسر آخر لقاءين أمام الهلال وضمك.