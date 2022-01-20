الأهلي يخطط لفك عقدة ضمك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن فوزه الأول على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة عندما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره ضمك ضمن مواجهات الجولة الـ18 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق أن تواجه الفريقان في خمس مواجهات سابقة ضمن منافسات دوري المحترفين لم يسبق وأن فاز الأهلي أمام ضمك على أرض الأخير في لقاءين سابقين انتهت بفوز ضمك.

ويتفوق ضمك على ضيفه الأهلي في تاريخ المواجهات بينهما خلال دوري المحترفين، حيث إنهما تواجها في 5 لقاءات فاز ضمك في ثلاثة مقابل لقاء وحيد للأهلي بينما حضر التعادل في لقاء وحيد، واستطاع ضمك أن يحرم الأهلي من تذوق طعم الانتصار أمامه في آخر أربع مواجهات جمعت الفريقين.

ويسعى مدرب ضمك الكرواتي كرشمير ريزتش لتأكيد تفوقه أمام الأهلي وتحقيق الانتصار الثاني له على التوالي بعد أن عاد وانتصر في الجولة الماضية أمام الطائي بعد أربع جولات من التعثر.

ويأمل ريزتش في الخروج بنتيجة إيجابية رغم النقص الذي يعاني منه فريقه خصوصا بعد أن خالصت إدارة النادي المحترفين ميجو ساكتاش وفيليب أوغستو ولم تتعاقد مع بدلاء لهم وغياب الحارس مصطفى زغبة لارتباطه بالمشاركة مع منتخب بلاده الجزائر في بطولة أمم أفريقيا الجارية حاليا في الكاميرون.

على الطرف الآخر يبحث مدرب الأهلي بيسينك هاسي المحافظة على الانتصار في الجولة الماضية أمام الحزم وتعزيزه بانتصار آخر وكسر العقدة أمام ضمك.

يذكر أن بعثة الفريق المغادرة إلى أبها ضمت الوافدين الجدد للفريق للمشاركة في اللقاء بعد الانتهاء من شهادة الكفاءة المالية التي تسمح لكارلوس إدواردو وزميله فرانك كوم إضافة إلى أيمن يحيى من المشاركة مع الفريق.

قبل المواجهة:

