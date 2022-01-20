500 لاعب في بطولة المملكة لاختراق الضاحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع الاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى اليوم بطولة المملكة لاختراق الضاحية، وذلك بمتنزه الدفي بمدينة الجبيل الصناعية.

ويشارك في البطولة التي تستهدف جميع الدرجات بالأندية والفئات المتعددة 500 لاعب ينتمون لـ40 ناديا، منها أندية خليجية، إذ تعد البطولة ختام مسابقات الدوري السعودي لاختراق الضاحية على درع الاتحاد السعودي لألعاب القوى، حيث يقطع المتسابقون 10 كلم أثناء الماراثون.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية خلف الشمري أن استضافة البطولة تأتي ضمن اهتمام الهيئة في توفير بيئة اجتماعية جاذبة ومحفزة تلبي الاحتياجات التنموية بما يتوافق مع متطلبات جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة، والحرص على تسخير جميع الإمكانات لإنجاح البطولة مع تطبيق للإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير أدوات الأمن والسلامة لهذه البطولة.