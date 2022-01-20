التعاون بالجمهور يبحث عن إيقاف مسلسل «النصر»

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ويتواجد النصر في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق مسابقة دوري المحترفين برصيد 32 نقطة، ويأتي صاحب الأرض التعاون بالمركز السابع عشر وفي جعبته 17 نقطة.
يسعى التعاون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحسين نتائجه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يطمح النصر لمواصلة نتائجه المميزة في المباريات الأخيرة.
على مستوى الأرقام نجد أن هناك تباينا كبيرا بين الفريقين، فالنصر ثاني أكبر فريق في عدد مرات الفوز بعد الاتحاد بـ10 مباريات، بينما التعاون فاز 4 مرات، في حين خسر النصر 5 مواجهات والتعاون 8 فيما التعادلات كانت حاضرة مرتين فقط في النصر، و5 لقاءات في التعاون.
شباك النصر استقبلت 17 هدفا بينما مرمى السكري زارته الفرق 34 مرة.
ولعل القوة الهجومية هي نقطة التقاء الفريقين، فالنصر سجل 30 هدفا والتعاون 29 وهو معدل جيد للفريقين مقارنة بفريق الدوري، حيث لم يتفوق عليهم سوى الشباب والاتحاد بـ33 هدفا.
لقاء الدور الأول انتهى نصراويا بثلاثية لهدف، فالنصر سجل له طيب الذكر حمدالله هدفين وأبو بكر هدف، وللتعاون كاكو وللمصادفة أن جميعهم لن يلعب لقاء اليوم فحمدالله انتقل للاتحاد وأبو بكر مع منتخب بلاده الكاميرون بينما كاكو الإصابة تمنعه من المشاركة.
النصر يريد مواصلة سلسلة انتصاراته الخمس التي حققها مع مدربه أورسو والذي اختلف شكل الفريق معه كثيرا بينما التعاون وبرغم خسارته من الهلال في الجولة الماضية إلا أنه حقق قبلها انتصارين وأكد العودة القوية لتقديم المستويات والنتائج، فلننتظر القمة الكروية ونشاهد ما سيفعله الفريقان على المستطيل الأخضر وما ستؤول إليه نتيجة اللقاء الذي يصعب التكهن بها لصعوبة المواجهة وقوة الفريقين الفنية.
نقاط قبل المباراة:
- أصدرت لجنة المسابقات تعديلا على موعد انطلاق المباراة بموافقة الفريقين من 6:15 مساء، إلى 3:40 عصرا، وذلك نظرا لبرودة الجو الذي تشهده منطقة القصيم.
- صراع صدارة الهدافين سيكون موجودا في اللقاء بين تاليسكا المتصدر بـ12 هدفا وتوامبا بـ11هدفا.
- قوة الفريقين في الهجوم، فالنصر سجل 30 هدفا والتعاون 29 ولديهما الحلول الهجومية.
- نقطة ضعف التعاون خط الدفاع الذي أصبح ممرا سهلا لشباك السكري.
- أبرز غيابات النصر مهاجمه الكبير أبوبكر بينما في التعاون صانع اللعب ومفتاحه السحري كاكو، والذي سيعوض غيابه المصري مصطفى فتحي المنتقل حديثاًمن الزمالك.
- هدافو مباراة الذهاب جميعهم سيغيبون عن لقاء اليوم لظروف مختلفة فحمد الله انتقل من النصر للاتحاد وأبوبكر مع منتخب بلاده وكاكو مصاب.
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