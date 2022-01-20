قضية اغتصاب تسجن البرازيلي روبينيو 9 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثبتت المحكمة العليا في إيطاليا، أمس الحكم الصادر بحق النجم الدولي البرازيلي السابق روبينيو، بالسجن 9 سنوات، لاغتصابه امرأة في عام 2013، حسب ما كشف محامي الضحية.

وأكد قضاة في محكمة التمييز في روما الحكم في الجريمة التي تعود إلى يناير 2013، حين كان روبينيو لاعبا في صفوف فريق ميلان.

وقال محامي الضحية، جاكوبو نيوكي، «إن القضاة اعتبروا أن الاستئناف المقدم من اللاعب غير مقبول، وبالتالي فإن الحكم نهائي».