قضية اغتصاب تسجن البرازيلي روبينيو 9 سنوات

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وأكد قضاة في محكمة التمييز في روما الحكم في الجريمة التي تعود إلى يناير 2013، حين كان روبينيو لاعبا في صفوف فريق ميلان.
وقال محامي الضحية، جاكوبو نيوكي، «إن القضاة اعتبروا أن الاستئناف المقدم من اللاعب غير مقبول، وبالتالي فإن الحكم نهائي».
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