الفيصلي اختبار جديد للاتحاد المتصدر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر فريق الاتحاد متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تحد جديد في مواجهة فريق نادي الفيصلي اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الأول برصيد 38 نقطة، بعد أن خاض 16مباراة حقق من خلالها الفوز في 12مباراة، بينما يحتل فريق الفيصلي المركز الرابع عشر في جدول الترتيب وفي رصيده 16 نقطة.

ويغيب عن هذا اللقاء من فريق الاتحاد المدافع أحمد حجازي لمشاركته في كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده إلى جانب البرازيلي إيغور كورنادو لعدم جاهزيته إلى جانب اللاعب عبدالاله المالكي الذي تم استبعاده من تدريبات الفريق لعدم استمراريته مع الفريق واتفاقه على التوقيع مع نادي الهلال فيما سيغيب من الفيصلي اللاعب جيليرمي، حيث تم فسخ عقده ورحل عن الفريق.

ويطمح فريق الاتحاد للاستمرار بالحفاظ في صدارة ترتيب الدوري والمنافسة عليه، حيث فاز في جولته الأخيرة على فريق الرائد بهدفين مقابل هدف ليعزز بذلك صدارته في الدوري ويزيد رصيده إلى 38 نقطة، ويبتعد فريق الاتحاد عن الشباب والهلال والنصر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يسعى فريق الفيصلي لتعويض خسارته الثقيلة من النصر في الجولة الماضية بنتيجة 4-2، والبحث عن المناطق الآمنة.