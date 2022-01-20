خالد جلال يختار 19 لاعبا لقائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

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القاهرة - سامية سيد - إختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 19 لاعباً للسفر إلي الإسماعيلية والدخول في معسكر مغلق اليوم إستعدادا لمواجهة الاسماعيلي ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في كأس رابطة الأندية المحترفة .

وجاءت القائمة على النحو التالي محمود الزنفلي وأحمد السعدني وأحمد صبحي في حراسة المرمى أحمد ياسين وأمير مدحت ومحمد دبش وأحمد العش وعاصم صلاح وأسامة ابراهيم ومحمد مصطفي ميدو ومصطفي إيفا في خط الدفاع محمود سيد ومعروف يوسف و أحمد سعيد ومحمد حامد ومحمد بسيوني وموسي دياوارا في خط الوسط فادي فريد وأسامة فيصل في خط الهجوم

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز المركز الاخير من المجموعة الثالثة حيث تعادل مع سموحة بدون أهداف و الهزيمة أمام المقاولون العرب و لم يكتب له الفوز حتى الان .