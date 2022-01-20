شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعباً فى قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غداً بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في كأس رابطة الأندية المحترفة والمحدد لها غدًا الجمعة.

وضمت القائمة 23 لاعبًا هم: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد أشرف ومحمد مغربي وعبد الرحمن نجاح «مانو» ومحمد أحمد «شرقية» وعبد الجواد عبد الرحمن وميدو نبيل ومصطفى أبو الخير وكريم فؤاد وأحمد سيد عبد النبي وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الخامسة مساء غدٍ الجمعة، على ملعب الأهلي وي السلام، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة لمسابقة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

على صعيد أخر ، عقد المدير الفني للنادى الاهلى جلسة مع لاعبه محمد محمود طالب خلالها بضرورة إنقاص وزنه بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة مشدداً على عدم رضاه على المستوى الذى ظهر به اللاعب خلال مباريات كأس الرابطة برفقة شباب المارد الأحمر، ومن جانبه وعد محمد محمود مدربه بتنفيذ كل مطالبه حتى يستطيع الحصول على فرصة في المباريات القادمة مع التشكيل الاساسى للفريق.

وعاد محمد محمود لاعب النادي الاهلي للمشاركة مع فريقه بعد غياب دام 1098 يوم بما يقرب 3 سنوات ، حيث شارك أساسياً مع الفريق أمام الجونة ثم الاسماعيلي ببطولة كأس رابطة الأندية ، وكانت اخر مشاركة رسمية لمحمد محمود مع الأهلي في لقاء سموحة يوم 8 يناير 2019 ببطولة الدوري، وتعرض محمد محمود للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في هذه المباراة ، ثم تعرض لنفس الإصابة في القدم الأخرى خلال أحدي التدريبات .