شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم: سعيد بتسجيل أول أهدافى مع منتخب مصر و الهدف جاء بتعلميات حجازى"فيدو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر سعادتة بتسجيل أول أهدافه مع الفراعنة والمساهمة في التأهيل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون .

وأوضح محمد عبد المنعم خلال حديثة للموقع الرسمي للاتحاد المصرى لكرة القدم قائلا " الهدف جاء بتعليمات زميلة أحمد حجازى و أتمنى الفوز في المباريات القادمة والصعود للمباراة النهائية و حصد اللقب وأهدائه للجمهور المصرى ".

و تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون، بعدما فاز على السودان بهدف نظيف سجله محمد عبد المنعم فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس ليرفع المنتخب الوطنى رصيده إلى 6 نقاط .

أدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم في الثانية عشر ظهرًا على أحد الملاعب الفرعية لستاد أولمبيك بالعاصمة الكاميرونية ياوندي و جاء التوقيت المبكر للتدريب لمنح اللاعبين والجهاز الفني فرصة متابعة مباراتي اليوم في ختام المجموعة الخامسة والتي سيواجه منتخبنا الوطني متصدرها يوم الأربعاء المقبل بمدينة دوالا.

وينتظر أن تتوجه بعثة المنتخب إلى دوالا غدا استعدادا للقاء دور ال16 للبطولة.

شارك في المران جميع اللاعبين ، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين لاختلاف الحمل التدريبي بين الذين شاركوا في مباراة الأمس وبين الذين لم يشاركوا أو شاركوا في جزء منها.

في الوقت نفسه واصل البرنامج العلاجي كل من محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح الذي اقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية.