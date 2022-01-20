شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم المقاصة 1/0 ويفض الاشتباك على صدارة المجموعة الأولى بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، فوزاً ثميناً بعد تغلبه على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين حيث ألغى إبراهيم نور الدين حكم اللقاء قد هدفاً لفيوتشر سجله ناصر ماهر في الدقيقة العاشرة، بينما سجل أحمد رفعت لفيوتشر في الدقيقة 64.

بهذا الفوز يحصد فيوتشر ثلاث نقاط جديدة ليرفع رصيده إلى النقطة التاسعة في صدارة المجموعة الأولى، بينما يتوقف رصيد المقاصة عند 6 نقاط في المركز الثالث خلف الاتحاد السكندري.

وبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

محمود حمدي، محمود مرعي، محمد فاروق، ناصر ماهر، طارق طه، أيمن الصفاقسي، أنيست بابل، محمد رضا، محمد ربيعة، غنام محمد، أحمد عاطف.

وعلى دكة البدلاء كل من: محمد طارق، فارس طارق، محمود رزق، أشرف مجدي، جوزيف جوناثان، أحمد رفعت، سعد سمير، عمر صلاح وعربي بدر.

فيما بدأ المقاصة اللقاء بالتشكيل التالي: محمد مجدي، علي فتحي، أحمد صبيحة، محمود فهمي، حسام عبد الواحد، كريم حلاوة، محمد حسين ليلة، إسلام زيادة، منعم، وهشام شعبان.

الشوط الأول

بدأ الشوط الأول بضغط هجومي قوي من لاعبي فيوتشر في محاولة لإحراز هدف التقدم، وفي الدقيقة السابعة أشهر إبراهيم نور الدين حكم اللقاء الكارت الأصفر، لمحمد مجدي حارس مرمى المقاصة الذي حاول إهدار الوقت مبكراً.

في الدقيقة 10 ألغى إبراهيم نور الدين هدفاً لفيوتشر سجله ناصر ماهر، وذلك بعدما احتسب ركلة حرة مباشرة لصالح محمد مجدي حارس القاصة، قبل أن يتوقف الشوط الأول 5 دقائق لعلاج حارس الفريق الفيومي.

وكاد أحمد عاطف لاعب فيوتشر، أن يحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 16 لولا تدخل محمد مجدي حارس المقاصة في الوقت المناسب ليمسك بالكرة قبل مهاجم فيوتشر.

أجرى مصر المقاصة أولى التغييرات الاضطرارية في الدقيقة 26 بنزول محمود عقل بدلاً من إسلام زيادة الذي غادر الملعب لتعرضه للإصابة.

واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل من ضائع، أهدر خلالها فريق فيوتشر أخطر فرص اللقاء بعد تألق أحمد منعم مدافع مصر المقاصة في إبعاد الكرة من خط المرمى في اللحظات الأخيرة.

وأطلق الحكم صافرة النهاية في الدقيقة 49 معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني:

دفع علي ماهر المدير الفني لفيوتشر بأول أوراقه الهجومية مع انطلاق الشوط الثاني بنزول أحمد رفعت بدلاً من أنيست أبل، وذلك لتدعيم الجانب الهجومي للفريق.

ومع الدقيقة الأولى، تألق محمود حمدي حارس مرمى فيوتشر، بتصديه لتسديدة قوية ومباغته من محمود عقل لاعب المقاصة ليحافظ على نظافة شباكه.

ودفع فيوتشر بثاني تبديلاته بنزول فارس طارق بدلاً من محمد فاروق في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 64 سجل أحمد رفعت أول أهداف اللقاء معلناً تقدم فيوتشر بهدف نظيف بعد تسديدة مميزة، عقب تمريرة متقنة من فارس طارق زميله بالفريق.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة محاولات مكثفة من جانب مصر المقاصة لإدراك هدف التعادل، إلا أنها لم ترتقي إلى مستوى الخطورة الحقيقية على مرمى فيوتشر.

واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل من ضائع، ودفع علي ماهر خلالهم برابع تبديلاته بنزول سعد سمير بدلاً من ناصر ماهر، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 94 معلناً فوز فيوتشر بهدف نظيف.