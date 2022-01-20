شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة للإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وتم عزله وخضوعه البروتوكول العلاجي.

كما تعرض عدد من موظفي الجبلاية للإصابة بالفيروس المستجد ليتم التشديد على الإجراءات الاحترازية بين موظفي الجبلاية.

وأكد نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، إنه يتحدث مع كارلوس كيروش، مدرب المنتخب، دائما قبل وبعد المباريات، مشيرا إلى أنهم دائما يسعوا لتحقيق العديد من النجاحات، وقال: "تونس والجزائر والسنغال تعثروا في البداية مثل منتخب مصر أيضا".

وأضاف فينجادا، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "تحدثت مع كيروش حول ردود الأفعال في مصر بعد الخسارة أمام نيجيريا بالجولة الأولى، موضحا أنه يرى أن النقد الذي يتعرض له كارلوس كيروش في الفترة الماضية مبالغ فيه، مشيرا إلى أنه يقدم عروضا جيدة مع منتخب مصر.

وتابع المدير الفني لاتحاد الكرة المصري: "الكثير من النقاد لم يكونوا عادلين في تحدثهم عن كارلوس كيروش مؤخرا، والدليل على تحسن أداء منتخب مصر محاولة تسجيل الهدف الثاني بعد هدف محمد صلاح أمام غينيا بيساو".