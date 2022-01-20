شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو يجدد تعاقده مع سلة الإتحاد السكندري 4 مواسم .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة أحمد ابو العلا "بيبو" لمدة 4 مواسم جديدة، وظهر اللاعب بمستوى متميز وأكثر من رائع منذ أنضمامه لصفوف زعيم الثغر، و يُجيد " بيبو " اللعب في مركز لاعب الارتكاز 4 و 5.

ووافق "بيبو" على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى و الأستاذ حازم الرجال أمين الصندوق و الأستاذ أحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد و الذى ينتهى بنهاية الموسم الرياضى 2025-2026 .

و يحرص مجلس إدارة النادى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة أحمد مرعى المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أكد اللاعب على سعادته الغامرة بتجديد تعاقده لسلة الاتحاد السكندري صاحب الشعبية الجارفة في مصر والوطن العربي و أعرب عن أمله بالمساهمة مع زملائه نجوم الفريق فى تحقيق المزيد من البطولات للقلعة الخضراء .