شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية وتدريبات خفيفة أبرز ملامح مران الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أنهى فريق الإسماعيلى، إستعداداته لملاقاة البنك الأهلى غدًا الجمعه فى ثالث جولات كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.

حيث أدى اللاعبين مرانا خفيفا استمر لمدة 60 دقيقة على الملعب الرئيسى لإستاد الإسماعيلية، بعدما عقد الأرجنتينى خوان براون المدير الفنى للدراويش إجتماعًا مع الفريق لحثهم على أهمية مواصلة النتائج الإيجابية خلال منافسات كأس الرابطة.

وشهد التدريب حضور المهندس خالد زين نائب رئيس الإسماعيلى ووليد شعيب عضو مجلس الإدارة بجانب حماده المصرى رئيس اللجنة الفنية بالنادى.

وكان الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتينى خوان براون، قد حرص على إقامة تدريبات بدنية إضافية فى الساعات الماضية للثنائى دييجو فيرناندو جان موريل، وذلك تحت إشراف مخطط أحمال.

وخضع الوافدان الجدد لبرنامج بدنى مكثف من أجل الإرتقاء بالمعدلات البدنية لهما تمهيدًا للإستعانة بجهودهما فى المباريات المقبلة.

جدير بالذكر أن الدراويش يتصدر قمة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متساويًا مع الجونة والتى تضم أيضًا " الأهلى والمقاولون العرب وسموحه والبنك الأهلى".