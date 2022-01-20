طريق مصر من دور الـ16 لنهائي أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

انتهت مباريات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية، ليتعرف منتخب مصر على منافسه في دور الـ16 من المنافسات.

يلعب المنتخب المصري مباراة في دور الـ16 أمام كوت ديفوار، بعدما حصل الفراعنة على المركز الثاني في المجموعة الرابعة، واحتل الأفيال صدارة المجموعة الخامسة.

كانت البطولة قد شهدت مفاجأة كبيرة بخروج حامل اللقب

في من دور المجموعات دون أن يحقق أي فوز في المسابقة.

ويعرف الفراعنة رحلة ليست بالسهلة في الطريق إلى النهائية من أجل حصد اللقب الغائب عن خزائن الجبلاية منذ 12 عاما.

وسيكون طريق مصر كما يلي:

دور الـ16

كوت ديفوار VS مصر

26 يناير

استاد جابوما (دوالا)

ربع النهائي

(كوت ديفوار أو مصر) VS (المغرب أو مالاوي)

30 يناير

استاد أوليمبي (ياوندي)

نصف النهائي

سيكون المنتخب المصري بنصف النهائي في نفس طريق منتخبي الكاميرون وغينيا

3 فبراير

استاد أوليمبي (ياوندي)