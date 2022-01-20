كأس الرابطة.. الأهلي يعلن قائمته لمباراة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، قائمة الفريق الأحمر لمواجهة المقاولون العرب في كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويلعب الأهلي مع المقاولون غدا الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الرابطة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب "الأهلي وي السلام".

وضمت القائمة 23 لاعبا هم: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد أشرف ومحمد مغربي وعبد الرحمن نجاح "مانو" ومحمد أحمد "شرقية" وعبد الجواد عبد الرحمن وميدو نبيل ومصطفى أبو الخير وكريم فؤاد وأحمد سيد عبد النبي وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.

جدير بالذكر أن المقاولون يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه الأهلي في المرتبة الرابعة بنقطتين.