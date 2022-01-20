بحضور كهربا.. هاتي سبور يتعرض لخسارة قاسية في الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب هاتاي سبور، خسارة فريقه بسداسية دون رد أمام مضيفه ألانيا سبور اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري التركي الممتاز.

ولعب كهربا، المعار إلى هاتاي سبور من الأهلي لنهاية الموسم، بديلا أمام ألانيا سبور، ودخل في الدقيقة 67 من المباراة بدلا من الليبيري محمد كامارا.

وتقدم إمري أكبابا لألانيا في الدقيقة 17، قبل أن يضيف ويلسون إدواردو الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 59 سجل أكبابا الهدف الثالث قبل أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 74.

وسجل أجوز أيدين الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 77 و80.

ورفع ألانيا سبور رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن هاتاي صاحب المركز السادس بنفس الرصيد.