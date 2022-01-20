كأس أمم أفريقيا.. منتخب مصر يعدل موعد تدريباته بسبب دور الـ16

محمد اسماعيل - القاهرة - أدى منتخب مصر تدريبه اليوم الخميس في الثانية عشر ظهرا على أحد الملاعب الفرعية في استاد أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

جاء التوقيت المبكر للتدريب لمنح اللاعبين والجهاز الفني فرصة متابعة مباراتي اليوم في ختام المجموعة الخامسة، والتي يلتقي منتخب مصر مع متصدرها يوم الأربعاء المقبل بمدينة دوالا، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

وينتظر أن تتوجه بعثة المنتخب إلى دوالا غدا استعدادا للقاء دور الـ16 للبطولة.

وشارك في المران جميع اللاعبين حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين لاختلاف الحمل التدريبي بين الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام السودان، وبين الذين لم يشاركوا أو شاركوا في جزء منها.

في الوقت نفسه واصل البرنامج العلاجي كل من محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح الذي اقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية.