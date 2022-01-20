شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتعادل سلبياً مع مصر المقاصة في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع فيوتشر ومصر المقاصة، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بالتعادل السلبي بين الفريقين، وكان إبراهيم نور الدين حكم اللقاء قد ألغى هدفاً لفيوتشر سجله ناصر ماهر في الدقيقة العاشرة.

وبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

محمود حمدي، محمود مرعي، محمد فاروق، ناصر ماهر، طارق طه، أيمن الصفاقسي، أنيست بابل، محمد رضا، محمد ربيعة، غنام محمد، أحمد عاطف.

وعلى دكة البدلاء كل من: محمد طارق، فارس طارق، محمود رزق، أشرف مجدي، جوزيف جوناثان، أحمد رفعت، سعد سمير، عمر صلاح وعربي بدر.

فيما بدأ المقاصة اللقاء بالتشكيل التالي: محمد مجدي، علي فتحي، أحمد صبيحة، محمود فهمي، حسام عبد الواحد، كريم حلاوة، محمد حسين ليلة، إسلام زيادة، منعم، وهشام شعبان.

بدأ الشوط الأول بضغط هجومي قوي من لاعبي فيوتشر في محاولة لإحراز هدف التقدم، وفي الدقيقة السابعة أشهر إبراهيم نور الدين حكم اللقاء الكارت الأصفر، لمحمد مجدي حارس مرمى المقاصة الذي حاول إهدار الوقت مبكراً.

في الدقيقة 10 ألغى إبراهيم نور الدين هدفاً لفيوتشر سجله ناصر ماهر، وذلك بعدما احتسب ركلة حرة مباشرة لصالح محمد مجدي حارس القاصة، قبل أن يتوقف الشوط الأول 5 دقائق لعلاج حارس الفريق الفيومي.

وكاد أحمد عاطف لاعب فيوتشر، أن يحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 16 لولا تدخل محمد مجدي حارس المقاصة في الوقت المناسب ليمسك بالكرة قبل مهاجم فيوتشر.

أجرى مصر المقاصة أولى التغييرات الاضطرارية في الدقيقة 26 بنزول محمود عقل بدلاً من إسلام زيادة الذي غادر الملعب لتعرضه للإصابة.

واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل من ضائع، أهدر خلالها فريق فيوتشر أخطر فرص اللقاء بعد تألق أحمد منعم مدافع مصر المقاصة في إبعاد الكرة من خط المرمى في اللحظات الأخيرة.

وأطلق الحكم صافرة النهاية في الدقيقة 49 معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.