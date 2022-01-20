اخبار الرياضه

منتخب الهوكى يهزم أوغندا فى بطولة أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكى يهزم أوغندا فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

فاز منتخب مصر للهوكي  على نظيره الأوغندي  بنتيجة 3/1 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية بغانا . 

 

ونجح منتخب الهوكي فى الفوز بأولى مبارياته على نيجيريا 4/2، و فى ثان لقاءاته على غانا بنتيجة 1/0، حيث أن هذه البطولة مؤهلة لكأس العالم بالهند و يترأس البعثة أيمن الباسطى عضو مجلس إدارة الإتحاد .

 

ومن جانبه أكد شريف كمال رئيس إتحاد الهوكى على مواجهة منتخب الفراعنة لنظيره الكينى السبت المقبل فى دور قبل النهائى .

 

ونجح شريف كمال مؤخرا فى الاستمرار بمنصبه برئاسة اتحاد الهوكى لمدة 4 سنوات مقبلة فى الإنتخابات الأخيرة  بالحصول على 10 أصوات من أصل 16، بينما حصد منافسه يحيى دعبس على 6 أصوات.

 

 وعلى مقعد العضوية نجح كل من: رامى بدر وطارق مصطفى وأحمد عصمت وأيمن البسطى وتامر حسنى.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا