شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكى يهزم أوغندا فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز منتخب مصر للهوكي على نظيره الأوغندي بنتيجة 3/1 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية بغانا .

ونجح منتخب الهوكي فى الفوز بأولى مبارياته على نيجيريا 4/2، و فى ثان لقاءاته على غانا بنتيجة 1/0، حيث أن هذه البطولة مؤهلة لكأس العالم بالهند و يترأس البعثة أيمن الباسطى عضو مجلس إدارة الإتحاد .

ومن جانبه أكد شريف كمال رئيس إتحاد الهوكى على مواجهة منتخب الفراعنة لنظيره الكينى السبت المقبل فى دور قبل النهائى .

ونجح شريف كمال مؤخرا فى الاستمرار بمنصبه برئاسة اتحاد الهوكى لمدة 4 سنوات مقبلة فى الإنتخابات الأخيرة بالحصول على 10 أصوات من أصل 16، بينما حصد منافسه يحيى دعبس على 6 أصوات.

وعلى مقعد العضوية نجح كل من: رامى بدر وطارق مصطفى وأحمد عصمت وأيمن البسطى وتامر حسنى.