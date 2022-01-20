شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح جاهز للمشاركة مع المنتخب فى دور الـ16 بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت سلامة أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر وجاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة للمنتخب بدور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2022 المقامة الآن بالكاميرون وتختتم فعالياتها يوم 6 فبراير المقبل.

عاني أحمد فتوح من شد في السمانة و إجهاد عقب مشاركته في مباارة المنتخب الأولى أمام نيجيريا ، ليغيب بعدها عن مباراتي غينيا والسودان ، وأصبح جاهز لمباراة دور الـ16.

خاض منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تدريب في الثانية عشر ظهر اليوم شارك فيه جميع اللاعبين وتحديدًا ممن شاركوا في مباراة أمس أمام السودان التي شهدت فوز الفراعنة بهدف دون رد في الجولة الثالثة و الأخيرة لدور المجموعات.

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون، بعدما فاز على السودان بهدف نظيف سجله محمد عبد المنعم فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، ليرفع المنتخب الوطنى رصيده إلى 6 نقاط.

قال كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى إن بطولة أمم أفريقيا الحقيقة ستبدأ الآن بعد الوصول إلى دور الستة عشر عقب التأهل كثانى المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف المنتخب النيجيرى.

وتابع كارلوس كيروش فى المؤتمر الصحفى بعد مباراة السودان التى أقيمت أمس فى الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد أنه يهنئ لاعبينا على التأهل وأهنئهم على هذه الروح العالية، فعلى الرغم من فقداننا 3 لاعبين من خط الدفاع إلا أن الفريق أظهر كفاءة وثبات ما يؤكد أن المنتخب لا يلعب بأسماء ولكن نلعب كفريق واحد.