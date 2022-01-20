شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة فرصة الأهلي الأخيرة لإقناع فيوتشر بالتخلي عن "كامبوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري مسئولو النادي الأهلي محاولة أخيرة مع نظرائهم في نادي فيوتشر، لإقناعهم بقطع إعارة محمد عبد المنعم "كامبوس" لاعب الفريق الأحمر والمعار إلى النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز، بعد تمسك ناديه ببقاء اللاعب حتى انتهاء فترة الإعارة بنهاية الموسم الحالي، ورفض التخلي عنه في منتصف الموسم الحالي.

ويرحب مسئولو النادي الأهلي بانتقال رامي ربيعة مدافعه إلى فيوتشر، لاسيما مع اهتمام الأخير بضم اللاعب في الانتقالات الشتوية الحالية، ليكون المحاولة الأخيرة لإناع مسئولي نادي فيوتشر بقطع إعارة عبد المنعم مع فيوتشر وعودته للأهلي في يناير الجاري بدلا من الانتظار إلى نهاية الموسم.

ويواجه الأهلي أزمة في المدافعين خلال الفترة الحالية، في ظل شكوى المغربي بدر بانون من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا وحاجته للعلاج لمدة شهر ونصف، بخلاف تراجع أداء باقي المدافعين مثل رامي ربيعة وياسر إبراهيم وعدم جاهزية محمود متولي حتى الآن.

وكان مسئولو نادي فيوتشر قد تواصلوا مع ربيعة لمعرفة موقفه من الرحيل عن الأهلي واللعب بقميصه في الدور الثاني من عمر الدوري، وهو ما سيتضح خلال الفترة المقبلة.

ولا يمانع مسئولو الأهلي في إعارة رامي ربيعة حال وجود بديل جيد سواء بقطع إعارة عبد المنعم أو استعادة جهود محمود متولي في الفترة القادمة.