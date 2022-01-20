شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يلقن بيراميدز هزيمة ثالثة ويفوز عليه 1 / 0 بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق المصري على نظيره بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة، ليلقن الفريق البورسعيدي بيراميدز الهزيمة الثالثة على التوالي بعد خسارته أمام فيوتشر والاتحاد السكندري.

شهدت الدقيقة 11 استدعاء الحكم محمود ناجي من قبل غرفة تقنية الفار لمراجعة لعبة أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز ضد محمد جريندو لاعب المصري داخل منطقة جزاء الأول، ليؤكد الحكم بعد مراجعة اللعبة أنها لا ترتقي إلى ركلة جزاء ويؤكد قراره السابق باحتسابها ركلة ركنية.

وهدد جريندو لاعب المصري مرمى بيرلاميدز بهجمة خطيرة في الدقيقة 28 بعد اسلاتم تمريرة على حدود منطقة الـ18 وتوغل تجاه المرمى ومررها في المرمى الخالي بعد خروج المهدي سليمان، ولكن أبعدها أسامة جلال مدافع بيراميدز قبل دخولها المرمى.

ورد بيراميدز بهجمة خطيرة بعدها بثواني عن طريق لاعبه دودو الجباس الذي سدد كرة على المرمى ولكن أمسك بها أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصري ومنع شباكه من استقبال هدف.

وأضاع عماد ميهوب فرصة هدف محقق في الدقيقة 43 بعد استقبال تمريرة سحرية أمام مرمى المصري ولكنها سددها بغرابة لتخرج بجوار القائم الأيمن لأحمد مسعود وتتحول إلى ركلة مرمى، فيما استمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

ونجح المصري في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 68 من عمر المباراة من ركلة الجزاء سددها حسن علي، بعد العودة لقرار الفار الذي احتسب ركلة جزاء نتيجة عرقلة أحمد الشيخ من قبل هشام محمد، وبعد عودة الحكم محمد ناجي للفار قرر احتسابها ركلة جزاء.

وفشل بيراميدز في إدراك هدف التعادل حتى نهاية المباراة بفوز الفريق البورسعيدي.