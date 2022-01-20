شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لعمر السعيد .. ومشاركة السداسي في المران الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تولى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الإشراف على تدريبات عمر السعيد مهاجم الأبيض بعد خضوعه لتدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وأدى عمر السعيد تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب، بعد خوضه لتدريبات بصالة الجيمانزيوم بمقر النادي في ظل معاناته من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

وقام كارتيرون بالإشراف على تدريب عمر السعيد، ومنحه بعض التعليمات الخاصة لتطبيقها، في ظل سعي المدير الفني لتجهيز المهاجم بالشكل الأمثل قبل المشاركة في المباريات.

فيما شارك رزاق سيسيه وإسلام جابر وحسام عبد المجيد ويوسف أسامة نبيه ومحمد أشرف روقا وعبدالله جمعة سداسي الفريق في التدريبات الجماعية اليوم الخميس، بعدما خصص لهم الجهاز الفني بالأمس فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة، قاموا خلالها بأداء تدريبات الركض حول الملعب لمدة 20 دقيقة ، وبعدها خاض اللاعبون فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران، أعقبها تعليمات خاصة من مدحت عبد\ الهادى المدرب العام.

وكان كارتيرون فضل خوض السداسي لتدريبات تأهيلية واستشفائية خلال مران الأمس بسبب مشاركتهم في مباراة فاركو الأخيرة في كأس الرابطة، وفضل منحهم قسط من الراحة خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وشارك اللاعبون بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة

كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض، وحازم إمام الظهيرالأيمن قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس..

جاءت الجلسة من أجل اطمئنان كارتيرون على مدى جاهزية الثنائي، وكان حازم إمام انتظم في تدريب الأمس بعد غيابه عن مباراة الفريق الماضية أمام فاركو بسبب تعرضه لحالة إجهاد، بخلاف عودة شيكابالا للتدريبات عقب فترة الراحة التي حصل عليها.

وأكد المدير الفني في حديثه مع الثنائي على أهمية دورهما مع الفريق في الفترة المقبلة، ومساعدتهما للاعبين الناشئين في الفترة الحالية في ظل اعتماد الجهاز الفني على مجموعة من اللاعبين الناشئين في مباريات كأس الرابطة.