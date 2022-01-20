7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 يناير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،بالأرقام ..تفاصيل الخلاف المادى بين الأهلي وبن شرقي بعد جلسة التجمع الخامس ،"الوزن الزائد" سبب غضب موسيمانى من نجم الأهلى،فى خطاب رسمى ..كارتيرون يُنذر الزمالك اعتراضاً على رحيل شبانة .

بالأرقام ..تفاصيل الخلاف المادى بين الأهلي وبن شرقي بعد جلسة التجمع الخامس

قبل ساعات من سفر النجم المغربي أشرف بن شرقي للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده للمشاركة في بطولة أمم افريقيا المقامة حالياً في الكاميرون لتعويض استبعاد بدر بانون، عقد بن شرقي جلسة تفاوضية مع مسئول أهلاوي كبير في منطقة التجمع الخامس، في حضور وكيله وأحد الوكلاء التابعين للنادي الأهلي. فى خطاب رسمى ..كارتيرون يُنذر الزمالك اعتراضاً على رحيل شبانة في تصعيد جديد من جانب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قام المدرب الفرنسي بإرسال إنذار لإدارة ناديه اعتراضاً على إتمام صفقة إعارة محمود شبانة مدافع الفريق لنادي الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم. "الوزن الزائد" سبب غضب موسيمانى من نجم الأهلى.. اقرأ التفاصيل عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى جلسة مع لاعبه محمد محمود طالب خلالها بضرورة إنقاص وزنه بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة مشدداً على عدم رضاه على المستوى الذى ظهر به اللاعب خلال مباريات كأس الرابطة برفقة شباب المارد الأحمر، ومن جانبه وعد محمد محمود مدربه بتنفيذ كل مطالبه حتى يستطيع الحصول على فرصة في المباريات القادمة مع التشكيل الاساسى للفريق.

يعكف مسئولو النادي الأهلي على دراسة احتياجات فريق الكرة الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، فعلى الرغم من اتخاذ قرار سابق بعدم إبرام أي صفقات شتوية، إلا أن إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي أربكت حسابات الإدارة الحمراء خاصة وأن إصابته ستبعده عن الملاعب لقرابة الـ7 أشهر.

الأهلي يؤجل ضم مدافع إلى الصيف بسبب "كامبوس" تتحفظ لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على فكرة ضم مدافع جديد للفريق الأحمر في موسم الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني في ضم مدافع جديد، لاسيما مع شكوى المغربي بدر بانون من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا وحاجته للعلاج لمدة شهر ونصف، بخلاف تراجع أداء باقي المدافعين مثل رامي ربيعة وياسر إبراهيم وعدم جاهزية محمود متولي حتى الآن. يبحث مسئولو نادى الزمالك حل أزمة المستحقات المتأخرة للاعبى كرة القدم، والتى جاءت نتيجة الأزمة المالية التى يمر بها النادى منذ فترة طويلة، وذلك بعد فشل انضمام مصطفى فتحى لاعب الفريق إلى التعاون السعودى وتراجع الأخير عن ضمه وهو ما كان سينعش خزينة النادى بما يقرب من مليون دولار خلال الفترة الحالية.

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة عن صعود فرق كلا من القناة و الإتحاد السكندرى و سبورتنج و بنى سويف إلى دور الـ 16 بكأس مصر فى ظل اعتذار كلا من مصر للبترول و المنيا و أبو سمبل و الفيوم على التوالى عن دور الـ 32.