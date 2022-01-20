شكرا لقرائتكم خبر عن أخوات ولكن!.. ثنائى السلة يتنافس فى الأهلى و الزمالك بعد الأخوين جمعة وآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصل أحمد عزب لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك ، عن المشاركة فى تدريبات الفريق، بعد ان تم ضمه من فريق سموحة ، على أن يظهر فى التدريبات و المباريات بعدنهاية الدور التمهيدى و المقرر له 28 يناير الجارى ..

وجاء انتقال أحمد عزب ليعيد فتح ملف الأخوة الأعداء الملاعب المصرية، خاصة وأن شقيقه عمر يلعب لفريق سلة الأهلى، ومنهم الثلاثى أبناء جمعة، و كذلك يحيى الدرع و سيف الدرع .

حرص أحمد عزب لاعب فريق سلة الزمالك الجديد على حضور مباراة القمة التى خاضها الفريق أمام الأهلى ، فبعد أن خاض مباراته مع سموحة امام الاتصالات ، حضر الى صالة مبا راة القمة فى ميت عقبة لمؤازرة الفريق الجديد ..

عمر عزب

احمد عزب

كان الثنائى يلعب فى فريق سموحة ، وانضم عمرعزب الى فريق سلة الاهلى خلال سبتمبر الماضى ، وخلال الساعات الماضية انتقل أحمد عزب الى سلة الزمالك ، ليتنافس الثنائى فى مواجهات الفريقين .

صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى السابق وسيراميكا حالياً، سبق وأن لعب ضد شقيقه الأصغر عبد الله جمعة لاعب الزمالك الحالي، وطوال تواجده بالأهلى لم يعرف صالح طعم الخسارة أمام شقيقه ودائماَ اتسمت مواجهاتهم بالندية والمتعة.

ليس هذا فقط ، بل أن هناك الثلاثى أكرم و احمد و عبد العزيز توفيق ، يلعب كل منهم لنادى مختلف عم الاخر ، و تواجها فى أكثر من مناسبة .

وفى كرة اليد ، يعد يحيى الدرع نجم الزمالك ، هو شقيق سيف الدرع لاعب هليوبوليس السابق، و الزمالك الحالى ، ولكن قبل انتقال الأخير للزمالك ، تواجه الثنائى فى أكثر من مناسبة ، وجها لوجه ، ليكونا أشقاء فى المنزل ، و أعداء داخل صالة البطولة