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س و ج .. كل ما تريد معرفته عن منتخب مصر قبل مباراة دور الـ16 بأمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في التأهل لدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد احتلال المركز الثاني برصيد 6 نقاط في المجموعة الرابعة خلف منتخب نيجيريا برصيد 9 نقاط.

س .. من سيواجه منتخب مصر في دور الـ16 ؟

ج .. يواجه منتخب مصر ، صاحب المركز الأول في المجموعة الخامسة ، والتي لم يتحدد طرفها النهائي حتى الآن بسبب إرتباط المجموعة الخامسة بمباريات فرقها اليوم؟

س .. من الأقرب لمواجهته في دور الـ16 ؟

ج .. المجموعة الخامسة لم يتحدد صاحب المركز الأول حتى الآن بسبب تقارب عدد النقاط حيث يحتل منتخب كوت ديفوار المركز الأول برصيد 4 نقاط ثم غينيا الإستوائية 3 نقاط و سيراليون 2 نقطة و الجزائر في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

س .. موعد مباراة دور الـ16 لمنتخب مصر ؟

ج .. تقام مباراة منتخب مصر في دور الـ16 و التي لم يتحدد طرفها الثاني بعد يوم الأربعاء المقبل.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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