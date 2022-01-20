طلائع الجيش يؤدي تدريبه الرئيسي اليوم .. ويعسكر غداً بالإسكندرية استعداداً لفاركو

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القاهرة - سامية سيد - يؤدي فريق طلائع الجيش لكرة القدم تدريبة الرئيسي عصر اليوم بملعبة باستاد جهاز الرياضة العسكري وذلك استعداداً للقاء فاركو بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة لكأس الرابطة للأندية المحترقة .

يضع طارق العشري المدير الفني للفريق والجهاز المعاون علي هامش مران اليوم اللمسات النهائية علي خطة وتشكيل المباراة ، وتحديد دور كل لاعب في المباراة ، كما يطمئن العشري خلال تقسيمة المران على جاهزية جميع اللاعبين لتحديد موقفهم من مباراة فاركو .

كان طلائع الجيش قد واصل تدريباته اليومية الجادة بدون راحه عقب لقاء سيراميكا الأخير نظرا لضيق الوقت ، وشارك في المران جميع اللاعبين عدا مهند لاشين المنضم للمنتخب الوطني ، وقاد المران الكابتن طارق العشري والجهاز المعاون الكابتن محمود عطا وأحمد عبد العزيز ود . عبد الحليم كامل وسيد السويركي والكابتن يسري عرفان ومحمد مختار وإشراف العميد أحمد فؤاد مهدى مدير الكرة .

كان الطلائع قد لعب مباراة ودية مع فريق بايونير أحد أندية الدرجة الأولى ( الممتاز ب ) وانتهت بالتعادل السلبي ، استغلها الجهاز الفني بقيادة طارق العشري في الإطمئنان علي مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء سيراميكا ، إلي جانب تجربة بعض اللاعبين الشباب للاستعانة بهم في المباريات المقبلة .

من جانبه عكف طارق العشري خلال اليومين الماضيين علي علاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق في اللقاء الأخير أمام سيراميكا حتي لا تتكرر هذه الأخطاء في لقاء فاركو ، ويعكف العشري أيضاً على دراسة مباراة فاركو الأخيرة أمام الزمالك في الجولة الثانية للبطولة من أجل التعرف أكثر علي لاعبي فاركو وطريقة لعبهم .

ويختتم الطلائع تدريباته صباح غداً الجمعة بملعبه بجهاز الرياضة العسكري بأداء مران خفيف يضع خلاله العشري والجهاز المعاون في المران اللمسات النهائية إستعدادأ لفاركو ، وعقب المران يختار العشري ٢١ لاعباً للسفر إلي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق هناك بأحد الفنادق حتي موعد المباراة .