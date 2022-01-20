شكرا لقرائتكم خبر عن علام يجتمع مع رؤساء ومقررى اللجان الفرعية للقسم الثالث بالجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم صباح اليوم اجتماعا مع رؤساء ومقرري اللجان الفرعية للقسم الثالث بمقر الاتحاد بحضور محمد أبو الوفا والدكتور إيهاب الكومي عضوي مجلس إدارة الاتحاد والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

تم خلال اجتماع اتحاد الكرة مناقشة الصعوبات التي تواجهها أندية القسم الثالث، وبنود اللائحة المتسببة في تلك الصعوبات لإعادة دراستها وتعديل الواجب منها لتسهيل عمل الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد .

كما ناقش الاجتماع الموارد المالية الخاصة بالمناطق، حيث وجه الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد بتنفيذ اللائحة المالية للاتحاد بإرسال قيمة واحد بالمائه من عقود اللاعبين بالمناطق .

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى عملية الصعود والهبوط وعدد الفرق المشاركه بالموسم الجديد من خلال تقديم اللجان الفرعية اقتراحاتها في هذا الشأن للعرض للعرض علي مجلس إدارة الاتحاد .

حضر الاجتماع سيد بخيت مدير المسابقات بالاتحاد وعادل محفوظ رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث.