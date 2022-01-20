شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيل محترف الزمالك.. سموحة يتعاقد مع الأمريكى جونس لاعب التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح فريق سلة سموحة فى التعاقد مع الأمريكى فلاندو جونس ، لاعب مصر للتأمين السابق، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية .

وجاء التعاقد مع جونس ، بعد رحيل الأمريكى سوليمانى ديابيتيه ، الذى كان مشاركا مع الزمالك فى بطولة اريقيا السابقة ، وثم انتقل لسموحة مدة 6 أشهر ، ولكن بعد رحيله تم التعاقد مع حونس لاعب التأمين ، خاصة وأن الفريق يشارك حاليا فى الدور التمهيدى من بطولة السوبر، و يحتاج الى تدعيم الفريق بعدة عناصر لحجز مركز متقدم فى جددول ترتيب الفرق ، حيث يحتل سموحة المركز الاخير .

وكان سموحة قد وافق على انتقال احمد عزب لاعب فريق السلة ، إلى الزمالك ولكن سيتم ذلك بعد نهاية الدور التمهيدى من بطولة الدوى ، أى نهاية الشهرالجارى .