شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيل محترف الزمالك.. سموحة يتعاقد مع الأمريكى جونس لاعب التأمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
نجح فريق سلة سموحة فى التعاقد مع الأمريكى فلاندو جونس ، لاعب مصر للتأمين السابق، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية .
وجاء التعاقد مع جونس ، بعد رحيل الأمريكى سوليمانى ديابيتيه ، الذى كان مشاركا مع الزمالك فى بطولة اريقيا السابقة ، وثم انتقل لسموحة مدة 6 أشهر ، ولكن بعد رحيله تم التعاقد مع حونس لاعب التأمين ، خاصة وأن الفريق يشارك حاليا فى الدور التمهيدى من بطولة السوبر، و يحتاج الى تدعيم الفريق بعدة عناصر لحجز مركز متقدم فى جددول ترتيب الفرق ، حيث يحتل سموحة المركز الاخير .
وكان سموحة قد وافق على انتقال احمد عزب لاعب فريق السلة ، إلى الزمالك ولكن سيتم ذلك بعد نهاية الدور التمهيدى من بطولة الدوى ، أى نهاية الشهرالجارى .
وينتهى الدور التمهيدى من بطولة دورى السوبر يوم 28 يناير، يقضيها اللاعب مع سموحة، وبعد ذلك يمكنه الانضمام للزمالك والمشاركة معهم فى المباريات.
وشهدت مباراة الزمالك أمام الأهلى فى الدورى تواجد احمد عزب بعد مشاركته مع فريق سموحة امام الاتصالات، فتوجه إلى الزمالك لدعم فريقه الجديد. يذكر أن أحمد عزب هو شقيق عمر عزب لاعب فريق سلة الأهلى أيضا.