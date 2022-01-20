الأهلي لمصراوي: انتهاء أزمة فسخ إعارة بواليا مع مالاتيا سبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

أنهى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إجراءات فسخ التعاقد إعارة الكونغولي والتر بواليا مع مالاتيا سبور التركي والتي كان من المقرر لها موسم.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة ليلاكورة إنه تم الانتهاء من تسوية كافة الأمور الخاصة بفسخ التعاقد مع مالاتيا سبور بعد مرور نصف المدة فقط

وتابع المصدر: "تم التوصل لاتفاق على فسخ التعاقد بصورة ودية بين الناديين ومن المنتظر أن يبحث بواليا على عروض إعارة سواء داخلية أو خارجية خاصة أنه لا يوجد مكان له في قائمة الأهلي المحلية".

وكان بواليا قد فسخ تعاقده مع مالاتيا سبور بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، حتى غادر تركيا وعاد إلى القاهرة ، وكان الأهلي أعلن إعارة اللاعب لمدة موسم من أغسطس الماضي، حتي يونيو 2022.

وتضمن التعاقد وقتها حصول الاهلي علي 300 ألف دولار نظير الإعارة مع وجود بند يمنح النادي التركي شراء اللاعب بصورة نهائية بعد الموسم الأول مقابل 2 مليون دولار.