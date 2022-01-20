"رسمية أولى وعقدة وتفوق".. ماذا ينتظر منتخب مصر في دور الـ16 بكأس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ينتظر منتخب مصر الأول تحديد منافسه اليوم الخميس في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما حسم بطاقة تأهله كوصيف للمجموعة الرابعة ولحق بالمنتخب النيجيري متصدر الترتيب.

منتخب مصر ثاني المجموعة الرابعة، سيلتقي مع متصدر المجموعة الخامسة التي تضم كل كوت ديفوار (4 نقاط)، غينيا الإستوائية (3 نقاط)، سيراليون (نقطتين) ثم الجزائر (نقطة واحدة).

مواجهات المجموعة الخامسة ستقام مساء اليوم الخميس، حيث سيلتقي منتخب الجزائر مع نظيره كوت ديفوار، وغينيا الاستوائية مع سيراليون في تمام السادسة مساء.

تعد المجموعة الخامسة أكثر المجموعات تعقيدا في بطولة كان 2021، فكل الاحتمالات واردة حتى الآن، فمازالت فرصة الجزائر في صدارة المجموعة قائمة في حال حققت كتيبة "الخضر" الفوز على كوت ديفوار (بفارق هدفين) بجانب تعادل منتخب غينيا الاستوائية ضد سيراليون.

فوز الجزائر سيرفع نقاطها إلى 4، وستتساوى في هذه الحالة مع كوت ديفوار وغينيا الاستوائية، وفي هذه الحالة سيتم حذف النتائج ضد منتخب سيراليون ليتم اللجوء لفارق الأهداف والذي يرجح كفة الخضر في الصدارة.

المنتخبات الأربع سبق له مواجهة منتخب مصر.. فكيف كانت النتائج؟

منتخب مصر ضد الجزائر

في حالة حسمت الجزائر صدارة المجموعة ستتلقي مع منتخب مصر للمرة الـ30.

وسبق وأن التقى المنتخبان في 29 مباراة ، بواقع 7 لقاءات في تصفيات كأس العالم، و 5 مباريات في نهائيات كأس أمم أفريقيا ، فضلاً عن 4 مواجهات ضمن تصفيات أمم أفريقيا ، ومباراتين في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية ، بجانب مباراة وحيدة في دورة الألعاب الأفريقية، وأخري في دورة البحر المتوسط ، فضلاً عن 8 مباريات ودية ومواجهة أخيرة كانت بكأس العرب.

استطاع منتخب الجزائر الفوز في 11 مباراة، بينما فاز منتخب مصر في 8 مواجهات، وكان التعادل حاضرًا في 10 لقاءات، لتكون الغلبة لمحاربي الصحراء.

* شهدت الفترة من 2009 إلى 2010 أربع مواجهات ملحمية بين مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم 2010، وبطولة أمم أفريقيا 2010، كان خلالها التعادل مسيطرا.

فازت الجزائر مرتين في تصفيات المونديال، وفازت مصر مرة بالتصفيات ومرة بنصف نهائي أمم إفريقيا، وهي المواجهة الأخيرة التي حسمها رجال حسن شحاته 4-0 في فوز تاريخي توج بعد ذلك بحصد اللقب السابع في تاريخ مصر.

في الكان

تاريخ مباريات مصر والجزائر في كأس أمم أفريقيا هو الأطول، حيث أقيمت المواجهة في 9 مناسبات سابقة، كانت الأولى في 1969 والأخيرة في 2010.

فاز منتخب مصر في اثنتين فقط هما الأولى والأخيرة، فيما خسر في 5 مناسبات، وانتهت مباراتان بالتعادل بين الكبيرين.

آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين في نصف نهائي نسخة 2010، وفاز بها الفراعنة برباعية دون رد وكانت بوابته للتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه.

منتخب مصر ضد كوت ديفوار

بشكل عام التقى المنتخبان في 18 مناسبة رسمية وودية (منها 10 مرات بكأس الأمم الأفريقية)، وحسم المنتخب المصري الفوز في 9 مباريات مقابل 6 للمنتخب الإيفواري، بينما حسم التعادل 3 مباريات بينهما.

في الكان

إجمالا لم يخسر منتخب مصر أمام نظيره الإيفواري في الكان سوى مرة واحدة من أصل 10 مواجهات جمعتهما سواء في المجموعات أو الأدوار الإقصائية.

المباراة الأولى بين المنتخبين بالكان كانت في تحديد المركز الثالث بنسخة 1970 وفاز الفراعنة بنتيجة 3-1.

وفي النسخ الخمس (74، 80، 84، 86، 90) التقى المنتخبان في دور المجموعات، فاز منتخب مصر في جميعهم عدا نسخة 90 حيث خسر بنتيجة 3-1.

وفي الدور ربع النهائي لنسخة 1998، تمكنت مصر من إقصاء ساحل العاج بركلات الترجيح 5-4.

وفي نسخة 2006 التقى المنتخبات مرتين، كانت الأولى بدور المجموعات وفاز الفراعنة بنتيجة 3-1، وتكررت المواجهة في النهائي الذي شهدت تتويج الفراعنة باللقب بعدما حسمت ركلات الترجيح (4-2) اللقب لصالح رجال المعلم حسن شحاته.

آخر مواجهة جمعت المنتخبان كانت في نصف نهائي 2008، وفاز الفراعنة مجددا بنتيجة 4-1 وكانت بوابة تتويج كتيبة حسن شحاته باللقب الثاني على التوالي.

منتخب مصر ضد سيراليون

لم يلتق المنتخبان مطلقا في نهائيات الكان، فمنتخب سيراليون لم يسبق له المشاركة في نهائيات البطولة القارية منذ 25 عاما، وبالتالي فالمواجهات التي جمعت بينهما كانا في تصفيات أمم أفريقيا نسخة 2012.

اللافت للنظر أن منتخب مصر لم يحقق الفوز في أي منهما على سيراليون، تعادل في واحدة (1-1) وخسر في المباراة الثانية بنتيجة (2-1).

منتخب مصر ضد غينيا الاستوائية

لم يسبق لمنتخب مصر أن التقى رسميا مع منتخب غينيا الإستوائية، وجمعتهما فقط مباراة ودية دولية وحيدة كانت في مارس 2015، وفاز الفراعنة بهدفين دون رد.