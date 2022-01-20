الفرصة أمام صلاح لمعادلة رقم الأسطورة.. الكاف يزف خبراً سعيداً عبر الخليج 365 للملك المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي مدني:



كشف مصدر من داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن حفل جوائز الأفضل لعام 2021 لم يتم إلغاؤه على الإطلاق، ويتم التحضير في الوقت الحالي لوضع آلياتهم بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" إن كاف لم يعلن بأي شكل عن إلغاء حفل جوائز الأفضل لعام 2021، والذي يأتي على رأسه اختيار أفضل لاعب أفريقي رداً على بعض التقارير التي أشارت إلى إلغاء الحفل.

وتابع: "بكل تأكيد سوف يكون هناك حفل لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2021، وهذا ما يعمل الكاف عليه في الوقت الحالي".

وأضاف: "لست متأكدا متى سيكون هذا الحفل، لكن الواقع أن كاف يناقش في الوقت الحالي العملية التنظيمية الخاصة بجوائز عام 2021".

اتفق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 2019 مع إحدى المؤسسات المصرية من أجل تنظيم حفل جوائز الأفضل في لمدة 3 سنوات.

وأقيم الحفل الأول في 2019 بالغردقة، لكن لم تقم النسخة التالية من الأساس بسبب جائحة فيروس كورونا.

لم يستقر كاف بعد على شكل الحفل، وإن كان سيصاحبه حضور من اللاعبين والضيوف أم مجرد احتفال عبر تقنية الفيديو كان حدث مؤخرا في أحداث عالمية كبرى.

وسبق وأن توج محمد صلاح بالجائزة مرتين 2017 و2018 وهو المرشح الأول مع السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى نادي تشيلسي، للفوز بها هذا العام كونه الأفريقي الوحيد الذي دخل في ترشيح قائمة الأفضل في العالم .

ويفصل مو لقب واحد لمعادلة رقم الأسطورة جورج ويا أفضل لاعب في العالم وفي أفريقيا 3 مرات مع عبيدي بيليه أيقونة غانا ليتبقي فقط للملك المصري معادل رقم الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه حيث توج بها كلاً منهما 4 مرات.