بعد التأهل في المركز الثاني: تعرف على مشوار منتخب مصر في تاريخ كأس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

استطاع منتخب مصر حسم التأهل إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، بعد التأهل في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بعد فوزين وهزيمة.

وتأهل منتخب مصر في المركز الثاني بمجموعته 5 مرات في التاريخ، استطاع الفراعنة التتويج بلقب 1998، والحصول على المركز الرابع في نسختين، والخروج من دور الـ8 مرتين.

وكان منتخب مصر في المركز الثاني خلف منتخب نيجيريا في نسختين من قبل، استطاع الفراعنة الحصول على المركز الرابع نسخة 1980 التي كان بطلها النسور الخضر، وودع المنتخب الوطني المنافسات في دور الـ8 بنسخة 2002.

ويرصد الخليج 365 كيف كانت نتائج منتخب مصر بعد عبوره دور المجموعات في المركز الثاني:

أثيوبيا 1976:

تأهل منتخب مصر في المركز الثاني خلف منتخب غينيا من فوز وتعادلين

واستطاع المنتخب الوطني الحصول على المركز الرابع في هذه النسخة، بعد أن كان الدور النهائي من مجموعة ضمت منتخب مصر والمغرب وغينيا ونيجيريا.

نتائج مصر كانت 3 هزائم في الدور النهائي: المغرب 2-1، غينيا 2-4، نيجيريا 3-2.

نيجيريا 1980:

تأهل منتخب مصر في المركز الثاني خلف منتخب نيجيريا من فوزين وهزيمة

حصل منتخب مصر على المركز الرابع

في مباراة نصف النهائي خسر منتخب مصر أمام الجزائر بركلات الترجيح

وفي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع خسر منتخب مصر من المغرب 2-0

جنوب إفريقيا 1996:

تأهل منتخب مصر في المركز الثاني خلف منتخب جنوب إفريقيا من فوزين وهزيمة

وفي دور الـ8 ودع المنتخب الوطني منافسات البطولة بعد الهزيمة من منتخب زامبيا 3-1.

بوركينا فاسو 1998 والتتويج باللقب:

تأهل منتخب مصر في المركز الثاني خلف منتخب المغرب من فوزين وهزيمة

في دور الـ8 حقق المنتخب الوطني الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح

في دور نصف النهائي حقق الفراعنة الفوز على بوركينا فاسو 2-0

في الدور النهائي حقق منتخب مصر الفوز على جنوب إفريقيا 2-0

مالي 2002:

تأهل منتخب مصر في المركز الثاني خلف منتخب نيجيريا من فوز وتعادلين

وودع منتخب مصر منافسات البطولة في دور الـ8 بعد الهيزمة أمام منتخب الكاميرون 1-0.

للمشاركة في مسابقة التوقعات (جوائز، بلاي ستيشن 5 وشاشة وقميص المنتخب الأصلي) اضغط هنا