غضب من إدارة التعاون ضد مرتضى بسبب صفقة مصطفى فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن وجود غضب من إدارة التعاون ضد إدارة الزمالك بعد قيام مرتضى منصور بتسريب خطاب شراء مصطفى فتحي.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن إدارة التعاون غاضبة من طريقة تعامل إدارة الزمالك مع المفاوضات وتسريب الخطاب المرسل بشأن العرض المالي ومدته.

وأوضحت الصحيفة، أن تسريب الخطاب وضع إدارة التعاون تحت ضغط، لافتة إلى أن الخلاف مع رئيس الزمالك مرتضى منصور تعمق بشأن تسدد رئيس القلعة البيضاء بطلباته المادية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة التعاون أبقت على فتح الباب لتقريب وجهات النظر مع مسئولي الزمالك.

وكان مرتضى منصور أعلن موافقته يوم الأحد الماضي على بيع مصطفى فتحي لصفوف التعاون مقابل الحصول على مليون دولار "كاش".

في المقابل، عرض نادي التعاون شراء اللاعب مقابل دفع مليون دولار على دفعتين وهو ما يرفضه رئيس القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مصطفى فتحي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، إلا أن اللاعب يرغب في الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وسبق وأن خاض صاحب الـ27 عامًا، تجربة في صفوف التعاون خلال موسم (2017 - 2018) عندما لعب على سبيل الإعارة قبل أن يعود للزمالك من جديد.

جدير بالذكر أن مصطفى فتحي خاض 8 مباريات مع الزمالك في الموسم الحالي، لينجح اللاعب في تسجيل أربعة أهداف في بطولة الدوري.