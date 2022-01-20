الامارات | لقطات مثيرة من بطولة أوروبا للرقص على الجليد (فيديو وصور)

شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مثيرة من بطولة أوروبا للرقص على الجليد (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل الجمهور مع اللقطات المثيرة لبطولة أوروبا للرقص الايقاعي على الجليد التي تستضيفها حاليا عاصمة استونيا تالين التي شهدت لقطات مثيرة خصوصا في منافسات الزوجي من دول مختلفة، وتداول نشطاء على السوشال ميديال لقطات لأصعب الحركات، وسط تفاعل كبير.

وتتعرض أوروبا حاليا لموجة برد وثلوج اذ تبلغ درجة الحرارة في استونيا في حدود صفر مئوي وسط حالات انجماد وصقيع تشهدها البلاد.

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