هل يفكر الأهلي فى إعادة تريزيجيه على طريقة رمضان صبحي؟

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القاهرة - سامية سيد - يحاول مسئولو النادي الأهلي تدعيم صفوف الفريق الأحمر بأفضل العناصر المتاحة سواء من اللاعبين المحليين أو الأجانب، لتحقيق طموحات النادي وأعضائه وجماهيره في المنافسة على حصد كل الألقاب التي ينافسون عليها، وهو ما يجعل الإدارة تخصص ميزانية ضخمة لملف الصفقات.

محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الحالي أحد أبناء الأهلي وأكد أنه يرغب في اللعب مجددا بقميص الأهلي وتحقيق الألقاب، وهو ما قد يدفع الأهلي للتعاقد معه في الفترة القادمة، لاسيما وأن اللاعب لا يشارك مع ناديه في الوقت الحالي بصفة منتظمة منذ عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وحاجته بعض الوقت من أجل التكيف على أجواء اللعب مجددا.

وقد يفكر مسئولو الأهلي في إعادة تريزيجيه من انجلترا سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي على طريقة رمضان صبحي الذيىانضم للأهلي معارا من هيدسفيلد الانجليزي لموسم ونصف، قبل أن يشتريه بيراميدز في نهاية المطاف بعد مزاحمة الأهلي على ضم اللاعب.

ولكن هل ينجح الأهلي في إعادة كهربا في الوقت الحالي؟ بالتأكيد الأمر صعب للغاية في ظل تمسك تريزيجيه باستكمال مشواره الاحترافي في أوروبا وعدم وجود رغبة لدى ناديه في التخلي عن خدماته، بخلاف المقابل المالي الضخم الذي سيطلبه أستون فيلا للموافقة على بيع الجناح المصري وهو ما يتخطى سقف تعاقدات القلعة الحمراء.

وما يختلف في موقف رمضان صبحي عن تريزيجيه أن الأول كان بعيدا عن المشاركة بشكل كبير مع فريقه، اضافة إلى أنه كان لديه رغبة في العودة إلى مصر واستكمال مشواره مع الفريق الأحمر لاستعادة بريقه، ولكن فضل بعدها الانتقال إلى بيراميدز مفضلا المادة عن البطولات والجماهيرية في الأهلي، وبعدها يفقده بريقه كأحد المواهب الساطعة في الكرة المصرية، وكذلك يفقد مكانه في تشكيل منتخب مصر ويبتعد كثيرا عن المشاركة في المباريات.