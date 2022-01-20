شكرا لقرائتكم خبر عن 16 لاعبا ولاعبة فى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه بأسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب الكاراتيه عن قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى الدورى العالمى التى تقام فى الفترة من 25 إلى 31 يناير الجارى بأسبانيا .

وجاءت القائمة التى استقر عليها فرع القاهرة على مشاركة 16 لاعب ولاعبة ، بالاضافة إلى رئيس بعثة و إدارى ، و مدربة ، اللاعبون هم كل من على الصاوى ، نهى عمرو ، شهد ايهاب ، نورهان سلامة ، محمود جلال، زياد الغريب ، حبيبة أحمد ، نادية السيد ، اية هشام ، اسماء مجدى ، شهد محمد ، يوسفطاهر ، مؤمن احمد ، نور أكرم ، ملك وائل ، زينب أيهاب .

من ناحية اخرى أصيب خالد عبد الستار المدير التنفيذى لاتحاد الكاراتيه بفيروس كورونا، حيث ظهرت عليه الأعراض وخضع لعمل مسحة جاءت نتيجتها إيجابية.

وتقرر خضوع عبد الستار لبروتوكول علاجى وطبى، بناء على التعليمات الطبية، للطبيب المعالج، لحين تمام شفائه وتحول المسحة من إيجابية لسلبية.

وأعلن اتحاد الكاراتيه موعد بطولة الجمهورية والرانك المقرر إقامتهما خلال شهر فبراير المقبل، وجاءت كالتالى، تقام بطولة الجمهورية مراحل من 18 حتى 21 سنة (كوميتيه) فى الفترة من 10 حتى 14 من فبراير، بينما بطولة الرانك تقام فى مراحل الناشئين والناشئات والشباب والشابات يوم 15 حتى 18 فبراير. وبطولة الرانك الثالث للأشبال فى الفترة من 19 وحتى 21 من فبراير.