شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: محمد صلاح "مش سوبر مان" والمنتخب نجا من مفاجآت الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حمادة صدقي نجم النادي الأهلي السابق، أن الانتقادات الكثيرة التي يوجهها البعض للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، ليست منطقية، وقال صدقي في تصريحات لبرنامج "أخبار أون تايم": محمد صلاح " مش سوبر مان" أداء منتخب مصر ككل غير مرضي، ومحمد صلاح سجل الهدف الذي مكننا من التأهل بأداء فردي مميز بعد متابعة كرة السولية، كان هناك أكثر من لاعب بالأمس يدافع على صلاح ولكنه فارق جداً مع المنتخب قد لا يكون نفس المستوى المنتظر في التهديف ولكنه قاد المنتخب لدور الـ 16.

أضاف: لا توجد مباراة سهلة في أمم أفريقيا وهناك منتخبات كبيرة ودعت البطولة مثل غانا والجزائر أمامها فرصة أخيرة، الأداء غير مرضي بالنسبة للجماهير ولكن النتائج جيدة وصلنا في النهاية للدور ثمن النهائي وأتمنى أن نكمل لأبعد مكان في البطولة وأن يزيد المستوى الفني بمرور المباريات، خاصة أن الأداء تحسن بعدما لعب كل لاعب في مركزه.

واصل: منتخب مصر منذ خروجه من دور الـ 16 البطولة الماضية، يعاني من حالة عدم استقرار فني بسبب تغيير 3 مدربين خلال سنتين وهذه مشكلة، لأن كل مدرب له اختياراته وخطته، واختيار كيروش للاعبين في غير مراكزها أثر على الأداء، حتى محمد شريف عندما ينزل لا يكون قادراً على تقديم أفضل أداء، والثقة مفقودة عند اللاعبين.

واختتم: هناك أمور خارجة عن إرادة كيروش مثل إصابة 3 لاعبين في خط الظهر هذا أثر كثيراً على تثبيت التشكيل، وهناك تغيير مستمر في ثلاثي وسط الملعب حتى أثناء المباريات، وهذا سبب خلل داخل الملعب.