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تعرف على تشكيل الاتحاد السكندرى أمام إيسترن برابطة الأندية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن التشكيل الذى سيبدأ به مباراة فريقه أمام إيسترن في بطولة كأس الرابطة : أحمد يحيى و السيد سالم و عبدالله نصيب و محمود شبانه و هشام صلاح و مروان عطيه و و خالد الغندور و مورو ساليفو و بنجامين بواتينج و أحمد عادل و أجوستينو.

كما أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مواجهة الاتحاد السكندري  اليوم

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي

أحمد بوسكا

خط الدفاع

أحمد السعيد (متعب)  - خالد مصطفي - محمد صالح  - أحمد أبو بكر (موكشا)

خط الوسط

أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد ناصر (مودي)-طرابلسي - أحمد حمزة (حمزاوي)

الهجوم

أحمد أمين (اوفا) - فراس بن عايفية

البدلاء :

 عماد حمدي - بنچامين - صابر الشيمي - كمال أبو  الفتوح - محمد حسن - أحمد تمساح - مصطفى فريد - الحسيني طه - يوسف مجدي عبد الغني.


تشكيل الاتحاد و سيراميكا

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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