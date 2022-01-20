شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب .. عمر شريف لاعب اليد : كان حلمى أكون ضابط قوات خاصة و بحب ويجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب عمر شريف لاعب كرة اليد بالنادى الأهلى و منتخب الشباب .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

السفر .

بتدخل المطبخ ؟

لو مسافر مع أصحابى دائما أنا اللى بعمل الأكل .

ما الأكلة التى تتميز فيها ؟

مكرونة .

من نجمك المفضل ؟

ludovic fàbregas .

من مطربك المفضل ؟

ويجز .

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه ؟

ضابط قوات خاصة .

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟

أحمد عز .

بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الفورمال .