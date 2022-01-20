شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل إيسترن كومباني فى مواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مواجهة الاتحاد السكندري اليوم ، ضمن مباريات كأس رابطة الأندية ، وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي أحمد بوسكا ، خط الدفاع أحمد السعيد (متعب) - خالد مصطفي - محمد صالح - أحمد أبو بكر (موكشا) ، خط الوسط أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد ناصر (مودي)-طرابلسي - أحمد حمزة (حمزاوي)

الهجوم أحمد أمين (اوفا) - فراس بن عايفية ، البدلاء : عماد حمدي - بنچامين - صابر الشيمي - كمال أبو الفتوح - محمد حسن - أحمد تمساح - مصطفى فريد - الحسيني طه - يوسف مجدي عبد الغني