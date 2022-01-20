شكرا لقرائتكم خبر عن فى خطاب رسمى ..كارتيرون يُنذر الزمالك اعتراضاً على رحيل شبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تصعيد جديد من جانب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قام المدرب الفرنسي بإرسال إنذار لإدارة ناديه اعتراضاً على إتمام صفقة إعارة محمود شبانة مدافع الفريق لنادي الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم.

وأكد كارتيرون في خطابه أنه لا يعلم شيء ولم يتم أخذ رأيه في مسألة اعارة شبانة مؤكداً أنه المدير الفني للفريق ولا يجوز اتخاذ أي قرار بخصوص أي لاعب قبل العودة اليه وهو ما لم يحدث في حالة شبانة على حد وصفه.

من جانبهم أكد مسئولو الزمالك أن النادي محروم من القيد في الوقت الحالي وبالتالي فلم يتثني قيد شبانة، وحرصاً على مصلحة اللاعب وللحفاظ على مستواه تم اتخاذ قراراً باعارته، مشددين أنه لم يتم ابلاغه أى - كارتيرون- لكونه ليس لاعباً مقيدا داخل الفريق.

ووقع شبانه للاتحاد السكندري لمدة 6 أشهر، وكان شبانة قد انضم إلى الزمالك في بداية الموسم قادما من أسوان، إلا أن أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها نادي الزمالك حالت دون قيده في قائمة الفريق الأبيض.