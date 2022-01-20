شاهد.. فيديو يوثق غضب رونالدو بعد تبديله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وثقت الكاميرات حالة الغضب التي سيطرت على النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعدما أمر مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رالف رانغنيك، باستبداله في مباراة "الشياطين الحمر" مع برينتفورد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



ولم يمض وقت طويل على انطلاق الشوط الثاني في مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد، مساء أمس الأربعاء، حتى أمر رانغنيك باستبدال رونالدو، في المباراة المؤجلة، ضمن الجولة الـ17، والتي انتهت بفوز اليونايتد على برينتفورد 3- 1.

وبدا الغضب واضحا على وجه رونالدو عندما رأى رقمه على اللوحة الإلكترونية التي يحملها الحكم الرابع، قبل أن يلقي غضبا على الأرض عقب ارتداء السترة على دكة البدلاء، وبدا أنه يتمتم بكلمات تعبر عن عدم رضاه عما حدث، وجلس على الدرج المجاور لدكة البدلاء عوضا عن الجلوس على مقاعد الدكة إلى جانب زملائه.

وفي إحدى الصور، حاول رانجنيك معانقة رونالدو إلا أن الأخير أشاح وجهه على الناحية الثانية وأغمض عينيه وألقى سترته على الأرض غاضبا، وهو ما دفع المدرب الألماني للحديث مع نجمه لشرح أسباب تغييره.