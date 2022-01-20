شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش بعد التأهل لدور الـ16: أمم أفريقيا الحقيقية ستبدأ الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إن بطولة أمم أفريقيا الحقيقة ستبدأ الآن بعد الوصول إلى دور الستة عشر عقب التأهل كثانى المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف المنتخب النيجيرى.

وتابع كارلوس كيروش فى المؤتمر الصحفى بعد مباراة السودان التى أقيمت أمس فى الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد أنه يهنئ لاعبينا على التأهل وأهنئهم على هذه الروح العالية، فعلى الرغم من فقداننا 3 لاعبين من خط الدفاع إلا أن الفريق أظهر كفاءة وثبات ما يؤكد أن المنتخب لا يلعب بأسماء ولكن نلعب كفريق واحد.

وتابع البرتغالى كيروش أن مصر استحقت الفوز على فريق منظم يلعب فقط على المرتدات طوال 90 دقيقة من المباراة وللأسف لم نسجل سوى هدف واحد، وهو ما أعطى المنتخب السودانى الأمل حتى نهاية المباراة.

كما أضاف المدير الفنى للمنتخب أدينا الدور الدفاعي بكفاءة مما أوقف خطورة مرتدات المنافس، في الوقت نفسه أجدنا بدء بناء الهجمات من الخلف، ومن الجميل أن الجماهير استمتعت بكرة القدم من صلاح، لكن الأهم هو ما أداه الفريق من بناء هجمات منظمة والمهاجمين استطاعوا أن يؤثروا وكان واضح من تراجع مدافعين فريق السودان.

نتائج 89% من المباريات تعادل أو فوز بهدف واحد مثال السنغال تأهلت أول المجموعة فقط من إحراز هدف واحد من ضربة جزاء.

وأشار كيروش إلى أن مرحلة الأدوار الإقصائية هى مباريات تعطى فقط للفائز، ولذلك علينا أن نلعب فقط للفوز، ومن الآن البداية الحقيقية لكأس الأمم الأفريقية وهذا هو وقتنا من أجل العطاء وعلينا أن ندخل بثقة ضد الخصم الذى سيلعب ضدنا.