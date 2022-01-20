في انتظار الجزائر.. تعرف على أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الخميس، عددًا من المباريات سواء كانت محلية أو قارية بجانب الأوروبية.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة من خلال منافسات المجموعة الأولى.

ويواجه إيسترن كومباني منافسه الاتحاد السكندري، في المقابل يلعب بيراميدز ضد المصري البورسعيدي.

المباراة الثالثة سيكون الصراع على الصدارة بين فريقي فيوتشر ومصر المقاصة.

وفي بطولة كأس أمم أفريقيا، ستقام أربع مباريات في الجولة الثالثة والأخيرة سواء في إطار المجموعة الخامسة والسادسة.

ويواجه منتخب الجزائر منافسه كوت ديفوار، في المقابل ستكون المباراة الثانية بين سيراليون وغينيا الاستوائية.

أما في المجموعة السادسة، يلعب منتخب مالي ضد موريتانيا، بينما يواجه منتخب جامبيا منافسه منتخب تونس.

وفي نصف نهائي كأس كاراباو، يستضيف فريق آرسنال منافسه ليفربول على ملعب "الإمارات".

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- كأس أمم أفريقيا:

سيراليون - غينيا الاستوائية.. الموعد 6 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس ماكس 2.

كوت ديفوار - الجزائر.. الموعد 6 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس ماكس 1.

مالي - موريتانيا.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس ماكس 2.

جامبيا - تونس.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس ماكس 1.

- كأس رابطة الأندية المحترفة:

إيسترن كومباني - الاتحاد السكندري.. الموعد 2:30 عصرًا.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.

بيراميدز - المصري البورسعيدي.. الموعد 2:30 عصرًا.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

فيوتشر - مصر المقاصة.. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 3.

- كأس كاراباو:

آرسنال - ليفربول.. الموعد 9:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

- كأس ملك أسبانيا:

إلتشي - ريال مدريد.. الموعد 8 مساءً.. القنوات الناقلة Sport 1 Czechia.

أتلتيك بلباو - برشلونة.. الموعد 10:30 مساءً.. القنوات الناقلة Sport 1 Czechia.