الامارات | توتنهام يحبط ليستر سيتي بفوز دراماتيكي

شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يحبط ليستر سيتي بفوز دراماتيكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشعل توتنهام الصراع على المراكز المؤهلة الى دوري أبطال اوروبا في الدوري الإنجليزي بعد فوزه الدرامي أمس بنتيجة 3-2 على ليستر سيتي، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 19 مباراة بفارق نقطة واحدة عن وست هام الرابع (22 مباراة) ومتقدمًا بنقطة واحدة على جاره اللندني أرسنال (20 مباراة).

وعلى ملعب كينغ باور، فرّط أصحاب الارض بتقدمهم مرتين عبر الزامبي باتسون داكا (24) ثمّ جيمس ماديسون (76)، حيث رد توتنهام عبر هدافه هاري كاين (38) وبيرخفين بطل المباراة من دون منازع (90+5 و90+7).

ولم يكن أشد المتفائلين بأداء توتنهام ان يتوقعوا هذه النهاية الدراماتيكية والايجابية في آن معًا لفريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، حيث قلب الطاولة على ليستر الذي ظنّ انه في طريقه لتحقيق الفوز بعد هدف ماديسون قبل 14 دقيقة من نهاية الوقت الاصلي.

وجاء تقدم ليستر حتى الدقائق الاخيرة على عكس مجريات اللقاء حيث كان سبيرز الطرف الافضل في اللقاء لكنّ الفضل يعود حتمًا لبيرخفين الذي لم يسبق له ان سجّل اي هدف في الدوري هذا الموسم.

وتمكن بيرخفين من تسجيل هدفين في هجمتين متتاليتين، فبعد ان أدرك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن الضائع، ما إن حرّك ليستر الكرة في الوسط حتى خطف توتنهام الكرة قبل ان يمرر كاين للاعب الهولندي الذي راوغ الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل وسدّد في المرمى (90+7).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news