الامارات | إنترميلان يحتاج إلى التمديد لتخطي عقبة إمبولي في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن إنترميلان يحتاج إلى التمديد لتخطي عقبة إمبولي في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتاج إنتر ميلان الى التمديد لتخطي عقبة ضيفه إمبولي 3-2 (الوقت الأصلي 2-2) أمس وبلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم. وكان إنتر ميلان البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي التشيلي أليكسيس سانشيس في الدقيقة 13، لكن الضيوف ردوا بهدفين للألباني نديم بايرامي (61) وحارس المرمى الروماني أندري رادو (76) خطأ في مرمى فريقه).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة ويسير فيه إمبولي الذي تغلب على يوفنتوس ونابولي في عقر داريهما في الدوري الذي صعد اليه هذا الموسم، نحو تحقيق مفاجأة مدوية بالإطاحة ببطل الكالشيو، أدرك المدافع أندريا رانوكيا التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ولجأ الفريقان إلى التمديد وكانت الكلمة الأخيرة لستيفانو سينسي، بديل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس، حيث سجل هدف التأهل لإنتر ميلان في الدقيقة 104. وضرب إنتر ميلان موعدا في الدور المقبل مع روما أو ليتشي اللذين يلتقيان الخميس في ختام الدور ثمن النهائي.

وبلغ الدور ذاته ساسوولو بفوزه على ضيفه كالياري بهدف وحيد سجله لاعب الوسط المعربي عبدو الهراوي في الدقيقة 18. ويلتقي ساسوولو في الدور المقبل مع يوفنتوس. وفي الدور ذاته، يلعب أتالانتا مع فيورنتينا، وميلان مع لاتسيو.

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