«أرسنال وليفربول».. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الخميس 20 يناير العديد من المباريات المهمة بـ مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في دور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا، وقمة أرسنال ضد ليفربول في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

أرسنال X ليفربول – 9.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

إلتشي X ريال مدريد – 8 مساء

اتلتيك بيلباو X برشلونة – 10.30 مساء

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية

سيراليون X غينيا الإستوائية – 6 مساء - beIN Sports HD 2 Max

كوت ديفوار X الجزائر – 6 مساء - beIN Sports HD 1 Max

مالي X موريتانيا – 9 مساء - beIN Sports HD 2 Max

جامبيا X تونس – 9 مساء - beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي X غرناطة – 8 مساء - beIN Sports Fr 6 HD max



مواعيد مباريات الدوري التركي

ألانيا سبور X هاتاي سبور – 4 عصرًا

جالاتا سراي X قاسم باشا – 7 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

روما X ليتشي – 10 مساء