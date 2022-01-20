شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أسامة نبيه نجم الزمالك الأسبق يحتفل بعيد ميلاده الـ"47" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ 47، لاسيما أنه من مواليد 20 يناير 1975 ، ويعد أسامة نبيه أحد أهم نجوم نادى الزمالك السابقين، حيث كان من ضمن ناشئى الفريق الأبيض، ثم انتقل للترسانة عام 1995، ليعود للزمالك عام 1996، واستمر بالفريق الأول حتى العام 1999.

واحترف نبيه بنادى آلتاى إزمير التركى عام 2000، ثم انتقل بعدها بعام لنادى الكويت، وعاد للزمالك مرة أخرى عام 2002، قبل أن ينتقل لنادى بلدية المحلة فى نفس العام، ثم قضى موسمين مع الفريق، ثم انتقل لنادى المصرية للاتصالات عام 2007.

ويملك أسامة نبيه فى تاريخه الكروى، عددا من البطولات والانجازات التى لا تنسى، حيث كان ضمن قائمة منتخب مصر الفائزة ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1998، فضلا عن فوزه بذهبية كرة القدم فى دورة الألعاب الأفريقية 1995 مع الفراعنة.

وتوج أسامة نبيه مع الزمالك بالدورى مرتين مواسم 2000 /2001 - 2002/2003 وتوج ببطولة كأس مصر 1999، وأحرز بطولة السوبر المحلى 2002.

كما ساهم نبيه مع زملاؤه فى الزمالك لقيادة الفريق الأبيض لثلاث بطولات أفريقية، هى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى 1996، وكأس الكؤوس الأفريقية 2000، وكأس السوبر الأفريقى 1997.

وأعلن أسامة نبيه اعتزاله كرة القدم عام 2009 ،وبدأ بعد ذلك في التدرج بالمجال التدريبي، وكانت البداية في نفس هذه السنة بقطاع الناشئين بنادي الزمالك، قبل أن يصبح مُدربًا في الجهاز الفني للفريق الأول للزمالك عام 2013.

عقب تحقيقه لبطولة كأس مصر مع الزمالك، تلقى نبيه عرضًا من الاتحاد المصري؛ للعمل مدربًا في الجهاز الفني للفراعنة، والذي قاده حينها شوقي غريب، ووافق على العرض، واستمر مع المُنتخب الأول على الرغم من رحيل هذا الجهاز، قبل أن يأتي الأرجنتيني كوبر، ويُشكل جهازه الخاص، واستقر على أستمرار نبيه؛ ليسطر هذا الجهاز إنجازات طيبة للكرة المصرية في حيث ساهم نبيه في تأهل المُنتخب الوطنى لنهائيات كأس العالم بروسيا، لأول مرة مُنذ 28 عامًا قبل أن يرحل عن الفراعنة ويتولى منصب المدرب العام فى الزمالك قبل أن يرحل أيضاً.